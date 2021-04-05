Воронежские полицейские задержали таксиста со шприцами: появилось видео

Фото – ГУВД по Воронежской области. Мужчина буквально спал за рулем, а рядом с ним лежали шприцы

Воронежские полицейские задержали 45-летнего таксиста, раскатывавшего по городу в состоянии опьянения. В салоне у него при этом были разбросаны шприцы и присутствовали следы приема запрещенных веществ. Об этом сообщили в региональном главке 5 марта.

Сообщение о неадекватном таксисте в Советском районе поступило правоохранителям накануне. На место происшествия тут же выехал экипаж ДПС. Они остановили автомобиль «Рено Логан» с цветографической раскраской такси. За рулем находился житель Левобережного района, который, как видно на записи, с трудом понимал ситуацию, но на вопрос стражей порядка «будете ли вы проходить медосвидетельствование?» на состояние алкогольного и наркотического опьянения ответил отказом. Происходил разговор в присутствии понятых.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД по Воронежской области, в отношении водителя полицейские составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» (ч. 1 ст. 12.26 КОАП). Материалы будет рассматривать мировой суд Советского района Воронежа.

Таксисту грозит крупный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет.