Под Воронежем в песочнице закопали мамонта

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы могут поиграть в археологов и палеонтологов и «раскопать» мамонта. В музее-заповеднике «Костенки» приготовили для посетителей интерактив. Раскопать скелет древнего животного можно в специальной песочнице. Резервуар ее наполнен специальным песком, не пачкающим руки.

- Чтобы обнаружить кости мамонта, нужно проявить терпение и аккуратность: если повредить находку, она разрушится, и игра закончится. Но если вжиться в роль настоящего археолога и правильно ее расчистить, часть скелета загорается зеленым и «извлекается» из раскопа! В конце игры появляется текст, рассказывающий о мамонтах в Костенках, поэтому интерактив очень познавателен, - отметили в музее.