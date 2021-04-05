Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-195 апреля 2021 11:26

В Воронежской области к 5 апреля жертвами коронавируса стали еще 10 человек

За сутки ковид обнаружили у 198 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 5 апреля региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о новых жертвах - за сутки от последствий COVID-19 скончались еще 10 жителей Воронежской области. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 2 881 летальный исход от коронавируса.

За последние сутки болезнь обнаружили у 198 человек. С начала наблюдений коронавирус диагностировали у 76 152 жителей региона.

Выздоровели за минувшие сутки 187 пациентов. Всего в Воронежской области болезнь смогли победить 70 818 человек.