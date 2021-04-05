В Воронеже житель Белгородской области сбил инвалида-колясочника

Мужчина попал в больницу Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 4 апреля, в Воронеже на улице произошла авария с участием пешехода на инвалидной коляске. По предварительным данным, 52-летний житель Белгородской области на автомобиле «Вольво» двигался по улице Менделеева со стороны Ростовской в сторону улице Лебедева. В этот момент дорогу пересекал 49-летний воронежец на инвалидной коляске. Водитель не успел затормозить, и инвалид попал под колеса.

В результате ДТП пешеход получил ранения и попал в больницу. Полицейские проводят проверку.

Всего в течение субботы вы Воронежской области зарегистрировали 82 ДТП, 62 из них – в Воронеже. Травмц различной степени тяжести получили 4 человека.