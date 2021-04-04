В Воронежской области будут судить тракториста, задавившего насмерть мужчину

Трактористу грозит до трех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Бутурлиновский районный суд поступило уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в смертельном ДТП.

Вечером 4 августа 2020 года 35-летний мужчина на тракторе «JOHN DEERE» с прицепом после работы заехал на территорию бригады. Там он не заметил, что навстречу идет 58-летний житель Бутурлиновского района. Железная махина сбила мужчину в годах. Травмы оказались смертельными.

По ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» трактористу грозит до трех лет лишения свободы.