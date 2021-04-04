В Воронежской области водителя, сбившего насмерть пешехода, оставили на свободе

Достаточно мягкий вердикт суда еще можно обжаловать. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кантемировском районном суде вынесли приговор 25-летнему жителю Кантемировки, сбившему насмерть пешехода.

ДТП случилось 21 августа 2020 года. Молодой водитель ехал по Кантемировке на машине с тонировкой переднего и боковых стекол, что не давало возможности полноценного обзора дороги. Он пошел на обгон на скорости 70-80 км/час, не заметил шедшего по обочине мужчину и сбил его. Пешеход получил тяжелые травмы и умер на месте ДТП.

В суде учли, что водитель возместил расходы на погребение сбитого им человека, выплатил сумму морального ущерба родственникам погибшего и извинился. Это посчитали достаточным основанием, чтобы дать молодому человеку лишь условный срок – два года с чуть большим испытательным – 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.