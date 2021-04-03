Воронежец по стандартной схеме перевел мошенникам 300 тысяч рублей

Будьте осторожнее при разговорах с незнакомцами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

2 апреля звонок от банковского сотрудника застал врасплох 37-летнего воронежца. Да и как не растеряться, когда тебе говорят, что на карте зарегистрирована подозрительная активность? Вот и мужчина решил обезопасить свои деньги. Видимо, он не знал, что это стандартная схема мошенников.

Хозяин счета предоставил незнакомцам конфиденциальную информацию, и те списали около 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Но удастся ли скоро найти мошенников?

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости быть бдительными, не сообщать свои личные данные незнакомцам, тщательно проверять любую информацию.