В Воронежской области водитель на отечественной легковушке протаранил дерево

2 апреля примерно в 15:30 в Калачеевском районе с дороги съехал автомобиль «ВАЗ-21093» и влетел в дерево. За рулем отечественной легковушки был 41-летний мужчина. Роковым для водителя стал 53 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка».

По предварительным данным, местный житель просто не справился с управлением и съехал вправо с дороги.

- В результате ДТП водитель машины получил повреждения и был доставлен в медучреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 123 ДТП, из них в областном центре – 98, на федеральных трассах - 6, в районах области – 19. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.