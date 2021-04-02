В Воронеже стартовала мобильная вакцинация против COVID-19

Прививочная бригада состоит из врача, медсестры, медрегистратора и водителя Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

В Воронеже начали проводить мобильную вакцинацию против COVID-19. Прививочная бригада поликлиники №4 совершила пробный выезд 31 марта в район по улице Хользунова. Местных жителей заранее пригласили с помощью объявлений.

- Первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 27 человек, из которых 17 женщин и 10 мужчин. Каждому выдали сертификат, где указана дата следующей прививки. Предварительно за день медработники напомнят о месте и времени второго этапа вакцинации, - объяснили процедуру в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Прививочная бригада состоит из врача, медсестры, медрегистратора и водителя. Специалисты выезжают на специально оборудованном санитарном автомобиле.

При вакцинации медики обеспечивают необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе используют бактерицидную лампа и экипировку. Вакцина хранится в портативной морозильной камере и размораживается непосредственно перед процедурой. Используются однодозные флаконы. Для тех, кто прививался, медики установили скамейки для комфортного ожидания и наблюдения после вакцинации.