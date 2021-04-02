В Воронежской области снесли объект культурного наследия - приходское училище

С улицы Советской Борисоглебска в начале года исчез объект культурного наследия регионального значения «Училище приходское». На государственную охрану его поставили еще в 1994 году. Здание в последний раз обследовали в конце 2017 года: тогда оно находилось в «удовлетворительном техническом состоянии».

В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области подтвердили, что памятник истории кто-то просто снес. Кто и по какому праву? В этом, похоже, предстоит разобраться Борисоглебской межрайонной прокуратуре. Соответствующее обращение уже подано. Если будет доказана вина, то вандалам грозит - ч. 1 ст. 243 УК РФ.

В управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщили, что дом продали как муниципальное имущество на аукционе в соответствии с постановлением администрации Борисоглебского городского округа. Победителем аукциона стал некий гражданин П. При этом аукционная документация содержала сведения, что нежилое здание является объектом культурного наследия регионального значения.