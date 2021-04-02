В Воронежской области ко 2 апреля от коронавируса умерли еще 16 человек

Количество выздоровевших также увеличилось - до 70 204 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 75 554. За последние сутки вирус обнаружили еще у 198 жителей. Об этом 2 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 70 204. То есть за день выписали 226 пациентов.

К сожалению, умерших также стало больше - 2 839. Еще 16 пациентов ко 2 апреля скончались от последствий коронавируса.

Отметим, что в регионе продолжается вакцинация: половина привившихся от Covid-19 в Воронежской - это жители старше 60 лет (их доля в общем объеме вакцинированных доставляет 50,8%. Всего от коронавируса в регионе привили около 130 тыс человек.