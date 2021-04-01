В центрах занятости Воронежской области деньги нацпроекта тратили на обучение родственников

Было возбуждено три уголовных дела по статье "Мошенничество" Фото: Из архива "КП"

Прокуратура области проверила центры занятости в нескольких районах области, как там исполняют законодательство о противодействии коррупции. После этого вскрылись вопиющие нарушения, о которых рассказали в надзорном ведомстве 1 апреля.

К примеру, руководители некоторых центров занятости заключали контракты на дополнительное обучение. Кто-то повышал свои знания самостоятельно, а у кого-то этим пользовались родственники, члены семей. Оплачивалось все это в том числе средствами нацпроекта «Демография».

Очень «ценили» своих близких работники ЦСЗ Грибановского, Калачеевского, Каширского, Новоусманского, Рамонского, Терновского, Хохольского и других районов. Их также без проблем объявляли безработными и начисляли им пособие.

Также прокуроры вскрыли случаи представления работниками служб занятости недостоверных сведений о доходах, недвижимости и банковских счетах с крупными суммами.

В результате было возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Прокурор области Николай Саврун внес представление в региональное правительство об устранении нарушений закона с требованием о привлечении к ответственности виновных лиц.