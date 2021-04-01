С воронежцами встретится дочь поэта Роберта Рождественского

2 апреля в Воронеж приедет Екатерина Рождественская. Дочь поэта-шестидесятника Роберта Рождественского - фотограф, бывший главный редактор журнала «7 дней», профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер. Широкую известность получила благодаря художественному фотопроекту «Частная коллекция», который публиковался в журнале «Караван историй». Рождественская подбирала звездам театра, кино, шоу-бизнеса образы из шедевров изобразительного искусства.

Творческая встреча с Екатериной Рождественской пройдет в книжном «Амиталь на Пушкинской». Писательница ответит на вопросы поклонников и раздаст автографы.

Начало в 15.00, вход в масках.