В Воронеже опубликовали расписание дачных электричек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С началом дачного сезона в Воронежской области начинают ходить сезонные пригородные поезда. Расписание дачных электричек опубликовала компания ПКК «Черноземье». Назначают семь пригородных поездов для дачников. Шесть из них начнут ходить с 17 апреля:

№6407 «Лиски - Воронеж-1», ежедневно, кроме понедельника, четверга: отправляется в 14.05, прибывает в 16.16,

№6406 «Воронеж-1 - Колодезная», по субботам, воскресеньям: отправляется в 7.02, прибывает в 8.18,

№6601 «Воронеж-Курский - Нижнедевицк», по субботам, воскресеньям: отправляется в 8.27, прибывает в 10.36,

№6602 «Курбатово - Воронеж-Курский», по субботам, воскресеньям: отправление в 16.50, прибытие в 18.41,

№6307 «Воронеж-Курский - Курбатово», по субботам, воскресеньям: отправление в 11.30, прибытие в 13.06,

№6310 «Курбатово - Воронеж-Курский», по субботам, воскресеньям: отправление в 13.55, прибытие в 15.33.

Еще одна пригородная электричка начнет ходить с 23 апреля:

№6317 «Воронеж-Курский - Курбатово», по пятницам: отправление в 17.40, прибытие в 19.10.