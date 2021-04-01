В Воронежской области к 1 апреля от коронавируса умерли еще 23 человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 1 апреля региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о новых жертвах болезни. За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 умерли 23 пациента. Всего с начала пандемии в Воронежской области от последствий ковида скончались 2 823 человека.

За 31 марта еще у 201 жителя региона обнаружили коронавирус. Всего в Воронежской области зарегистрировали 75 356 заразившихся ковидом.

209 человек выздоровели за минувшие сутки. Всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 69 978 воронежцев.