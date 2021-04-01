Воронежская пенсионерка сняла в банке 1,5 млн и перечислила их аферистам для "защиты" от мошенников

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Очередной жертвой «сотрудников службы безопасности банка» стала 70-летняя жительница Воронежа. Пенсионерке позвонил мужчина «из банка» и сообщил, что ее накопления подверглись несанкционированному вмешательству через личный кабинет. Лже-сотрудник финансового учреждения предложил женщине защитить сбережения – перевести на резервный счет, якобы созданный банковской организацией для пресечения действий мошенников. Под диктовку мошенника растерявшаяся пенсионерка сходила в отделение банка, сняла 1,5 млн рублей и перевела их на указанный банковский счет. После этого звонки «из банка» прекратились.

За прошедшие сутки аферисты обманули 12 жителей Воронежской области. В общей сложности потерпевшие потеряли более трех миллионов рублей.