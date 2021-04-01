Детские лагеря в Воронеже будут работать этим летом с 75-процентной заполняемостью

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Все пригородные и пришкольные детские лагеря Воронежа будут работать этим летом. Они примут почти 11,5 тыс ребят. Из областного и городского бюджетов на летний отдых детей потратят более 110 млн руб. Об этом сообщила и.о. заместителя главы города по соцполитике Любовь Кулакова.

С 1 по 28 июня будут работать 106 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Продолжительность смены составит 21 день.

Примут детей на отдых и 12 детских стационарных лагерей - при наполняемости не более 75 процентов, учитывая действующие санитарные правила. Планируется 18 пятидневных профильных лагерей художественно-эстетической, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и других направленностей.

- Сейчас проходят закупочные процедуры на оказание услуг по организации питания, приобретению самоспасателей, бензогенераторов (для обеспечения новых противопожарных требований). Уже заключены договоры на содержание и техобслуживание территорий и помещений с поставщиками коммунальных услуг, на охрану, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, а также проведение медицинских осмотров персонала, - отметила Любовь Кулакова.

Педагогов и сотрудников детских лагерей будут допускать к работе в лагерях только при предоставлении сертификата о прививке от коронавируса или медицинского заключения о наличии необходимого количества антител. И перед началом работы им будут делать тест на ковид, отметил начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Александр Шукелайть.

Бронирование путевок в муниципальные детские лагеря начнется во второй половине апреля, информация о начале появится на сайте мэрии.

Напомним, летом 2020 года из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу работали 10 стационарных и 11 пришкольных лагерей, в них отдохнули более 1600 детей.