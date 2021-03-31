В двух районах Воронежа похитили крупные земельные участки

Сотрудники прокуратуры Воронежа раскрыли хищение земельных участков площадью более 1000 квадратных метров в Советском и Ленинском районах. По данным надзорного ведомства, неизвестные пока мошенники ввели в заблуждение сотрудников кадастровой палаты и Росреестра и зарегистрировали право собственности на чужую землю. Каким образом им удалось обмануть бдительность чиновников, в прокуратуре не сообщили.

Действиями махинаторов государству был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. На их основании полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальная ответственность по ней – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.