В Воронежской области руководитель компании грузоперевозок утаил от государства налоги на 15 миллионов рублей

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 39-летнего руководителя фирмы, занимающейся грузоперевозками. Его возбудили на основании документов, предоставленных полицейскими.

По данным следствия, руководитель фирмы в 2018 году состряпал фиктивные договоры с другими организациями. Сделал он это ради вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС). В результате государственная казна недосчиталась 15 миллионов рублей.

На следствии мужчина признал свою вину. Чтобы компенсировать убытки бюджета, на его имущество и на активы предприятия на общую сумму 15 миллионов наложили арест.

По ч.1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере» махинатору грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.