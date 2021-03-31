На воронежской трассе в ДТП с грузовиком погиб водитель "шестерки"

Во вторник, 30 марта, на дороге «Богучар-Кнтемировка» в ДТП погиб 24-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался со стороны Богучара в сторону Кантемировки. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со следующим в обратном направлении грузовиком «Исузу» под управлением 33-летнего жителя Белгородской области.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 103 аварии, в том числе в Воронеже – 83. Восемь человек получили ранения, один погиб.