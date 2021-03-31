Ночью в Воронеже сгорели два отечественных автомобиля

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В 02.42 в среду, 31 марта, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Суворова в Железнодорожном районе Воронежа. Загорелись два припаркованных рядом автомобиля – «Лада Калина» и ВАЗ-2104. Вероятно, пожар начался с «Калины», поскольку от нее почти ничего не осталось – по данным пресс-службы ГУ МЧС по региону у машины поврежден огнем салон, моторный отсек и багажник. В ВАЗе пострадал моторный отсек и салон.

На месте пожара работало одно отделение пожарной части №11 в составе 4 человек и одна машина спецтехники. Пострадавших среди людей нет.