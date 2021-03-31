Воронежские медики рассказали о редком, но грозном осложнении после коронавируса

С таким осложнением ребята проводят в больнице не меньше трех недель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фиксировать редкое, но грозное осложнение – мультисистемное воспаление – медики стали в начале осени. Появление такой категории пациентов специалисты объясняют ростом числа заболевших после летнего затишья и, соответственно, увеличением количества тяжелых случаев. Первую половину 2020-го была жесткая изоляция, ребята находились дома и учились дистанционно. А после августа заработали и детсады, и школы.

– Осложнение возникает через три-четыре недели после коронавируса. При мультисистемном воспалении идет поражение внутренних органов и систем. Поднимается высокая температура, и, конечно же, требуется стационарное лечение, – рассказала заведующая инфекционным отделением областной детской клинической больницы №2 Татьяна Корпусова.

Как правило, дети с таким осложнением проводят в больнице не меньше трех недель. Иногда месяц, полтора. Одна девочка лежала в стационаре 66 дней, а потом ее перевели в другое медучреждение для долечивания.

По данным к утру 31 марта, за время эпидемии в регионе заразился коронавирусом 74 951 человек. Кстати, самым маленьким пациентом с коронавирусом за этот год стал 26-дневный младенец. Выздоровели 69 565 пациентов. Скончались 2 784 жителя области.