В Воронеже сгорела трехкомнатная квартира в девятиэтажке: один пострадал, 19 человек спасли

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Неравнодушные воронежцы начали собирать деньги и вещи для погорельцев дома на ул.Владимира Невского, 31. Трехкомнатная квартира на первом этаже девятиэтажки горела днем 30 марта.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 11.06. На место приехали шесть пожарных машин, 18 огнеборцев потушили возгорание через 20 минут. Эвакуировали 19 человек. Мужчину отправили в больницу с отравлением продуктами горения. Специалисты выясняют причину пожара.

Одна из комнат в квартире выгорела полностью. Вещи в других комнатах пропахли гарью и повреждены в процессе тушения пожара. Семья из четырех человек лишилась практически всего имущества.