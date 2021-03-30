Прокуратура потребовала от коммунальщиков пересчитать плату за горячую воду в пользу жильцов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура Воронежа потребовала от коммунальщиков перерасчета платы за горячую воду в пользу жильцов.

- Проверка выявила, что филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» затянул сроки аварийных ремонтных работ жителям 21 многоквартирного дома на Артамонова, Шендрикова, Южно-Моравской, Глинки, Ростовской. По нормативам, максимальный срок перерыва в горячем водоснабжении при аварийном ремонте составляет 8 часов (суммарно) в течении 1 месяца, 4 часа единовременно. В то время как допускалось увеличение сроков отключения горячей воды на срок более 13 часов, - отметили в ведомстве.

Также прокуратура потребовала восстановить линии рециркуляции горячего водоснабжения к многоквартирным домам на улицах Кривошеина, Волго-Донской, Шишкова, Владимира Невского, Хользунова, 30 лет Октября, Глинки, проспекту Патриотов, где температура горячей воды не соответствовала установленным нормам.