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Общество30 марта 2021 14:42

Появилось видео, как разлился Дон на месте понтонного моста в воронежском Шилово

Переправу развели, чтобы ее не деформировала вода и проплывающие куски льда
Евгения ФРОЛОВА
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Мост вернут на место после паводка

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Появилось видео, на котором видно, как поднялась вода в реке Дон в месте переправы между микрорайоном Шилово и селом Гремячье. Ранее понтонный мост, по которому переправлялись автомобилисты, развели из-за надвигающихся льдин. В целях безопасности его решили разобрать до тех пор, пока не спадет паводок.

Точную дату возобновления движения в этом месте пока не называют. Все зависит от природы. На кадрах видно, что вода в Дону поднялась над тем уровнем, где ранее находился мост, течение очень сильное и на поверхности показываются куски льда.