В Воронеже понтонный мост через Дон откроют после паводка

Куски льда могут его деформировать Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Стало известно, когда снова откроют понтонный мост через Дон между микрорайоном Шилово и селом Гремячье. Сооружение недавно разобрали из-за угрозы затопления. Теперь водителям, которые «срезали» путь, чтобы попасть из Воронежа на острогожскую трассу, придется следовать в объезд через курскую трассу или искать другие пути.

Накануне переправу закрыли. Как нам рассказали в Новогремяченском сельском поселении, мера эта вынужденная. Ее ввели, пока не спадет лед. Тогда примут решение об открытии моста.

Напомним, в предыдущие годы бывали случаи, когда спасателям приходилось уже закрывать мост, а потом взрывать ледяные глыбы, чтобы он не деформировался.