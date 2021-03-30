На окраине Воронежа на 9 часов отключат холодную воду

Запаситесь водой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

31 марта в Репном отключат воду. Коммунальщики будут менять вышедшее из строя оборудование в машинном зале водоподъемной станции в Железнодорожном районе, планируют ставить новую запорную арматуру диаметром 600 мм.

Отключения водоснабжения потребителей всего Железнодорожного района удалось избежать благодаря переключениям на резервные линии.

31 марта с 9.00 до 18.00 не будет воды в микрорайоне Репное, клубном поселке «Алексеевский», СНТ «Никольское», а также пансионате «Репное» и школе №100 по ул.Пятилетка, 34. В Железнодорожном районе возможно незначительное снижение давления холодного водоснабжения, сообщили в «РВК-Воронеж».

Запаситесь водой.