На охрану Дня Победы в Воронеже потратят почти 1,4 млн рублей

Власти Воронежа объявили аукцион на поиск подрядчика, который бы обеспечил порядок на мероприятиях во время празднования Дня Победы. Это следует из материалов на сайте госзакупки. Тендер был объявлен 29 марта.

Начальная цена контракта составит 1,338 млн руб. Из техзадания следует, что победитель должен будет обеспечить охрану площади Ленина, где состоится основной концерт, 104 ЧОПовцев, имеющих специальную лицензию. На постах они должны будут охранять с 07.00 утра до 23.00 вечера. Также будут задействованы еще 20 человек для дежурства на Адмиралтейской площади. 14 охранников должны быть женского пола – по одному на каждый пропускной пункт.

Итоги аукциона подведут 8 апреля.