В Воронежской области уже неделю разыскивают 15-летнего подростка

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в Воронежской области просят помочь в поиске 15-летнего Романа Пономарева. Уже неделю, с 21 марта, с ним никто не может связаться. Подросток пропал в селе Левая Россошь Каширского района.

Приметы парня: рост - 164 см, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серую куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, черную спортивную кофту, голубые дутые сапоги и черную шапку.

Если вы знаете что-либо о пропавшем подростке, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России. Также сообщить о местонахождении Романа Пономарева можно по телефону 112.