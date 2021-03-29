Блогер-миллионник подарил иномарку пострадавшему в ДТП воронежцу

Стоп-кадр видеоролика.

Блогер-миллионник подарил машину попавшему в ДТП жителю Воронежской области. Ильдар Сибгатуллин ведет Youtube-канал «ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР», на него подписаны более четырех миллионов человек.

Недавно ему написал травматолог-ортопед из Калача Дмитрий. Он рассказал историю своего пациента 49-летнего Вадима. Весной прошлого года вместе с женой они попали в аварию. Это случилось на на 13-м километре дороги «Калач - Новая Криуша - Скрипникова». Супруга погибла на месте. Мужчина перенес несколько операций, но до сих пор не восстановился. Из-за проблем со здоровьем он не может работать. Вместе с сыном-четвероклассником они живут на пособие в 18 тысяч рублей.

Вадиму требуется регулярное наблюдение медиков. Однако добраться до Калача из села Новая Криуша достаточно проблематично. Общественный транспорт, по словам мужчины, ходит всего два раза в неделю. Приходится нанимать частников, однако такие поездки обходятся в 700-800 рублей в одну сторону.

На одном из приемов мужчина обмолвился, что, наверное, не сможет больше приезжать. Тогда травматолог решил написать блогеру, предложил рассмотреть Вадима в качестве кандидатуры для благотворительной программы.

Затея медика удалась. Ильдар приехал к жителю Калачеевского района и вручил ключи от «Киа Пиканто».