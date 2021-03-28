Воронежская пенсионерка лишилась 360 тысяч, пообщавшись с лже-полицейским

За сутки воронежцы потеряли больше полумиллиона рублей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу в полицию обратились четыре жителя Воронежской области, сообщившие о фактах дистанционного мошенничества. Трое заявителей лишились денег с банковских карт. Общая сумма ущерба составила более полумиллиона рублей.

Среди пострадавших оказалась 67-летняя жительница Воронежа, получившая звонок от человека, представившегося полицейским. Собеседник сообщил, что со счета пенсионерки пытались снять деньги. Дальше неизвестный, используя отработанный мошенниками алгоритм, выведал у женщины персональные данные и списал с ее счета 360 тысяч рублей.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела. Полицейские ищут подозреваемых.