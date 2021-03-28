Воронежцы пытались спасти сову от атаки ворон

Кадр из видео со страницы сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жители многоэтажного дома на улице Южно-Моравской заметили напротив своего окна сову – длиннохвостую неясыть. Хищная птица сидела на ветке пирамидального тополя, а ее атаковали вороны. Очевидцы переживали за жизнь неясыти и обратились к волонтерам из Центра охраны животных «Наша природа».

- В ходе наблюдений стало ясно, что длиннохвостая неясыть не имеет никаких травм и не нуждается в изъятии для лечения, а вороны лишь защищали гнездовую территорию от хищника, - рассказали сотрудники Центра.

Весь день сова просидела на ветке, поскольку эта птица активна ночью и в сумерках. С наступлением темноты неясыть улетела.

- Этот вид совы нехарактерен для Воронежской области, - пояснили зоологи. - Длиннохвостая неясыть предпочитает более северные районы с высокоствольными переувлажнёнными смешанными лесами. Часто селится поблизости от болот, больших полян, вырубок и гарей, где охотится на грызунов. Тем не менее, известны единичные случаи встречи этой совы в нашем регионе: в прошлом году её наблюдали в Воронежском биосферном заповеднике.