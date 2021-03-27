На окраине Воронежа Daewoo Nexia врезалась в столб: авто согнуло пополам

Мой и твой Воронеж

27 марта днем на окружной в Северном районе Воронежа Daewoo Nexia врезалась в световую опору. Авария произошла около половины четвертого на улице Антонова-Овсеенко, 35/1.

От удара автомобиль согнуло пополам, буквально «намотав» на столб. По данным полиции, пострадал 24-летний водитель, его отправили в больницу на «скорой».

Мой и твой Воронеж

Фото и видео момента аварии очевидцы выложили в соцсетях. Кстати, там же в комментариях пишут, что авария произошла из-за того, что что-то вылетело из под КамАЗа в «Нексию», водитель легковушки, пытаясь увернуться, не справился с управлением, зацепил колесо грузовика, врезался в стену и от стены «срикошетил» в столб.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.