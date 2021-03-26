Под Воронежем в поселке Отрадное пропал 76-летний пенсионер

Ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры попросили у воронежцев помощи в поисках 76-летнего Андрея Ратиева. Сегодня утром, 26 марта, около 10:00 он ушел из дома в поселке Отрадное Новоусманского района и пропал. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Его приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые.

В этот день был одет в черную куртку, черные штаны, черные туфли и шапку.

Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея Ратиева, позвоните: 8-800-700-54-52 или 02 и 112.