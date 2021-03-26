В Воронежской области силовики «накрыли» склады с контрафактными сигаретами

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские полицейские и сотрудники регионального УФСБ нашли в Борисоглебске несколько гаражей, где хранился контрафактный табак. При обысках силовики выявили около 34 пачек сигарет, на которых не было акцизных марок на общую сумму более 5 млн 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 марта.

Под подозрение попал 36-летний житель города Борисоглебска. В ходе предварительного следствия было установлено, что он приобрел немаркированную продукцию, положил ее в склады, расположенные на улицах Свердлова и 40 лет Октября. В дальнейшем намеревался ее продать.

Следственным отделом ОМВД России по Борисоглебску было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.