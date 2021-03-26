В мэрии наградили памятным знаком главврача воронежской офтальмологической больницы

Фото – мэрия г. Воронежа

Заслуженный врач РФ Сергей Щербаков, отметивший 26 марта 65-летний юбилей, получил памятный знак «Воронеж – город воинской славы». Высшую награду областного центра от имени мэра Вадима Кстенина вручили его зам Сергей Глазьев и руководитель управы Центрального района Инна Шеина. Церемония прошла в горадминистрации.

Сергею Щербакову, главному врачу воронежской областной клинической офтальмологической больницы, памятный знак присвоили за многолетний добросовестный труд на благо граждан региона, высокий профессионализм, а также за большой вклад в развитие системы здравоохранения.

В мэрии отметили, что инициативу о награждении проявил городской Совет ветеранов и поблагодарили Сергея Яковлевича за самоотверженный труд, важный для горожан.

– После посещения вашего учреждения люди выходят с другим мироощущением, потому что и мир начинают видеть по-другому – правильно, –сказал Сергей Глазьев и пожелал юбиляру добра и здоровья.

Заслуженный врач РФ в свою очередь поблагодарил за награду и справедливо заметил – городское здравоохранение занимает особое место в его жизни. Особенно это символично после того, как решился вопрос по строительству нового корпуса МУЗ «Городская поликлиника № 11».

– Воронеж – это мой город, город, в котором я живу, которому я многое посвятил. Именно здесь началась моя деятельность, 11-ая поликлиника – мое детище. Но есть еще и задумки на будущее, которые можно реализовать. И со своей стороны хочу поблагодарить представителей городской власти за то, что никогда не обделяют вниманием. И городская Дума, и мэр всегда относятся с большим уважением к воронежскому здравоохранению, – отметил Сергей Яковлевич.

Офтальмологической больнице, которую он возглавляет с 2003 года, – более сотни лет. Работа там всегда строилась на принципах милосердия, человечности и профессионализма. Да и у самого заслуженного медика за плечами стаж в 42 года.

– Мы делаем для людей все, что в наших силах и, конечно, с особым трепетом относимся к находящимся у нас ветеранам, – подытожил Сергей Щербаков.