Осудили воронежца, до смерти забившего знакомого и закопавшего тело

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Суд признал 29-летнего воронежца виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ) его 28-летнего знакомого, сообщили в следственном управлении СКР по региону. С 2019 года пропавшего мужчину разыскивала мать. Он считался без вести пропашим. А оказалось, что его тело приятель закопал в одном из заброшенных домов на хуторе в Нижнедевицком районе.

Пропал молодой человек в сентябре 2019 года. В декабре его мать, отчаявшись найти сына, написала заявление в полицию. У него не было проблем со здоровьем да и уезжать он никуда не планировал. Следователи возбудили уголовное дело. Через некоторое время они вышли на след его приятеля.

Было установлено, что трагедия произошла ночью с 20 на 21 сентября 2019 года в хуторе Дмитриевский. Встретились три знакомых и у них разгорелся конфликт из-за починки транспортного средства. В ходе ссоры обвиняемый накинулся на оппонента и избил его ногами. Когда жертва потеряла создание, озверевший приятель затащил бездыханное тело в один из домов и там оставил. На следующий день увидел, что знакомый умер, не приходя в сознание. Тогда он завернул его тело в одеяло, отволок к заброшенному строению и там закопал. Это место он указал во время следственного эксперимента.

Как ранее сообщил руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов, обвиняемый был ранее судим за аналогичное преступление. Вышел из тюрьмы в 2017-м. В ходе следствия вину свою не признал. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного взыскано 500 тысяч рублей в пользу матери погибшего.