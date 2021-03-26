Жителей Воронежской области в 2020 году стало на 18,6 тысяч меньше

Жителей Воронежской области становится все меньше. Фото: Алексей ФОКИН

В Воронежстате опубликовали статистику, наглядно иллюстрирующую негативные тенденции в демографической ситуации, сложившейся в Воронежской области.

В 2020 году в нашем регионе родился 19 161 ребенок. Это на 482 меньше, чем в 2019-м. В то же время число смертей было почти вдвое больше - 38 161. По сравнению с 2019 годом рост количества умерших составил 16 процентов. На данный момент в Воронежской области живет 2 млн 305,6 тысяч человек. За прошлый год число наших земляков сократилось на 18,6 тысяч.

Аналитики отмечают, что демографическая яма связана с тем, что в репродуктивный возраст вступают девушки поколения 90-х годов, когда вообще в России людей рождалось мало. Кроме того, многие потенциальные мамы сейчас предпочитают сначала делать карьеру, а может просто хоть как-то более-менее устроиться в жизни, и только к 25-30 годам начинают задумываться о детях. К тому же свою негативную роль сыграла пандемия коронавируса.