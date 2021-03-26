Во время рейда в Воронеже инспекторы поймали ездившего без прав водителя

В ходе рейда был остановлен автомобиль «Киа Соренто» под управлением 35-летнего мужчины Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

25 марта в Воронеже полицейские провели рейд «Чистый номер»: останавливали машины с нарушением правил установки регистрационных знаков. Не секрет, что некоторые водители «прячут» номера, чтобы потом не платить штрафы за нарушения, зафиксированные с помощью камер. Используют как механические «шторки», так и фрагменты лент или даже обычную грязь.

Во время рейда инспекторы остановили 21 водителя с закрытыми номерами. Оказалось, что у 12 из них были долги. А общая сумма по штрафам - 70 тысяч рублей. 8 человек оплатили штрафы на месте на 25 тысяч рублей.

- В ходе рейда был остановлен автомобиль «Киа Соренто» под управлением 35-летнего мужчины. При проверке документов было установлено, что он 2 февраля был лишен права управления. Он также управлял тонированным автомобилем без полиса ОСАГО. Данный автомобиль задержан и эвакуирован на специализированную стоянку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

На водителя «Киа» составили 3 административных материала. Нарушитель был доставлен в Ленинский районный суд. По решению суда ему выписали штраф на 30 тысяч рублей.