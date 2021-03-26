В Воронеже пропала 92-летняя женщина без глаза, поехавшая на такси к сестре

Екатерина Горбатова вышла из такси и исчезла. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» попросили помощи в розысках 92-летней Екатерины Горбатовой. Вечером в четверг, 25 марта, пожилая женщина уехала на такси из дома на переулке Хреновской в гости к сестре на улицу Переверткина. Водитель высадил ее по указанному адресу. Однако к сестре Екатерина Васильевна так и не пришла.

Поисковики прочесали окрестности дома на улице Переверткина возле места, где таксист высадил пенсионерку. Однако розыски пока результатов не дали.

Приметы Екатерины Горбатовой: рост 165 сантиметров, плотное телосложение. Она была одета в темно-серое пальто, обута в черные валенки с замком, на голову в тот вечера пожилая женщина накинула пуховый платок. Особая примета: нет левого глаза.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Екатерина Васильевна, просят позвонить по телефонам 8 (995) 333-13-13 или 112.