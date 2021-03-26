В Воронеже мужчина «угнал» более 150 продуктовых тележек

С января по март 2021 года с территории магазина на улице Богдана Хмельницкого кто-то похитил более 150 продуктовых тележек. Пропажа одной или двух тележек, может быть, и не вызвала бы удивления, но такие результаты инвентаризации повергли сотрудников фирмы в шок. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

Оперативники быстро нашли вора: им оказался 32-летний воронежец. Он работает водителем в этой же фирме. В отделе полиции мужчина признался, что на протяжении двух месяцев похищал продуктовые тележки и перевозил их на «КамАЗе» в свой гаражный бокс в Железнодорожном районе. В будущем он планировал сдать похищенное на металлолом. Тележки у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.