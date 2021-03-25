В Воронеже предприниматели могут подать документы на регистрацию в электронном виде

В управлении ФНС России по Воронежской области напоминают представителям бизнеса, что при направлении в регистрирующий орган электронных документов, в том числе через нотариуса или МФЦ, государственная пошлина за регистрацию не уплачивается.

Также в таком случае свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется, при условии их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заполнить в интерактивном режиме заявление для государственной регистрации поможет сервис «Программа подготовки документов, используемых при регистрации юридических лиц» на официальном сайте ФНС России.

Достаточно ввести данные, и программа заполнит все графы. Подготовить полный пакет документов в электронном виде и направить его в регистрирующий орган можно используя сервис ФНС России «Подача электронных документов на государственную регистрацию».

При формировании электронного пакета образцы документов должны быть отсканированы с учетом технических требований, установленных приказом ФНС России от 12.10.2020 № ЕД-7-14/743@, и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, нотариуса или уполномоченного сотрудника МФЦ.

Электронные документы упаковываются в транспортный контейнер с описью вложения. Результат государственной регистрации заявитель получит на адрес электронной почты, а при желании документы можно получить на бумаге.

Если заявитель получил отказ в государственной регистрации, после устранения недочетов, в течение трех месяцев со дня решения об отказе, вправе дополнительно однократно до представить необходимые документы без повторной уплаты государственной пошлины и повторного представления документов, которые после первого обращения остались у регистрирующего органа.

Получить консультацию по указанному вопросу можно по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22