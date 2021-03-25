Авиаперелеты из Воронежа в другие страны откроют с 1 апреля

После отдыха за границей российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 1 апреля возобновят перелеты в иностранные государства из международного аэропорта Воронежа. Об этом 25 марта заявили на заседании федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Конечно, необходимость соблюдать санитарно-эпидемиологические требования сохранится. Так, после отдыха за границей российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по возвращении в нашу страну в течение 72 часов.

О том, что бывает, когда человек не сдает тест на COVID-19 мы уже писали: Новоусманский районный суд оштрафовал местную жительницу на 7,5 тысячи рублей за то, что та не прошла текст на коронавирус, вернувшись с отдыха в Турции.

Международные авиаперелеты теперь также возможны из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, аэропорт Воронеж на этой неделе заканчивает работу по зимнему расписанию. Уже с 19 марта начнет действовать сетка весенне-летнего периода. Ожидаются рейсы в Ростов, а также в Краснодар и в Минводы. В то же время увеличат количество авиарейсов из Воронежа в Москву и Санкт-Петербург.