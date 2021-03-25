Воронежский ресторан задолжал сотруднику 265 тысяч рублей

Воронежская трудовая инспекция выявила нарушение прав работника ООО «Малика», осуществляющего ресторанную деятельность и доставку продуктов питания. Администрация предприятия задолжала сотруднику за июль 2020 года и по окончательному расчету 265 тысяч рублей.

По итогам проверки трудовая инспекция выдала предписание о восстановлении прав работника. Только после этого предприятие полностью рассчиталось с бывшим сотрудником и компенсировало задержку зарплаты.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных в нарушении прав работника к административной ответственности, - рассказали в Государственной инспекции труда Воронежской области.