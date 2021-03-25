В Воронеже определили дату и место детского стендап шоу «Кот Бродского»

Первый детский книжный стендап в рамках литературного марафона «Читай-Болтай» состоится в Воронеже 11 апреля. Первый выпуск шоу интеллектуальных стендапов «Кот Бродского: говорят подростки» пройдет на малой сцене театра драмы. Четверо участников расскажут воронежцам о четырех книгах, объединенных темой будущего планеты, общества, личности. Тезисы будут заданы романами в жанре антиутопия и постапокалипсис - «Город без войны» С. и Н. Пономаревых, «Живущий» Анны Старобинец, «Сириус» Стефана Сервана и «Город» Клиффорда Саймака.

Зрители смогут задать стендаперам вопросы. В конце выпуска выберут лучшего спикера вечера. Кстати, на шоу приедет автор идеи и создательница первого в России стендап-шоу для подростков «Кот Бродского» Ольга Аристова.

Начало в 14.00, вход свободный.

Проект «Кот Бродского» зародился во Владивостоке. Эта инициатива молодых библиотекарей поменяла представление о культуре чтения во многих городах Дальнего Востока и Сибири. Проект добрался до Москвы, Минска, а теперь и Воронежа.