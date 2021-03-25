За год в Воронежской области выявили больше 11 тысяч преступников

Начальник Главного управления МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин рассказал об итогах работы его ведомства в 2020 году. По данным руководителя главка, снизилось число краж (на 7,8%), грабежей (на 15,1%), разбоев (на 18,1%).

Оперативники раскрыли более двенадцати тысяч преступных посягательств, каждое пятое из которых относится к категории тяжких и особо тяжких. Выявили больше 11 тысяч преступников.

Ста процентов достигла раскрываемость умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, преступлений против половой неприкосновенности. Заметны успехи в раскрываемости разбоев, грабежей и краж.

По словам Михаила Бородина, полиция особое внимание уделяла резонансным преступлениям.

- Результатом эффективного взаимодействия оперативных служб и следственных органов стало раскрытие заказного убийства сына предпринимателя в Рамонском районе; серии хищений из банкоматов и разбойных нападений на микрофинансовые организации, - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, полицейским еще есть над чем работать. Например, воронежская полиция поставила перед собой задачу предупреждения и активного раскрытия преступлений, связанных с мошенничествами, совершенными дистанционным способом с использованием интернета и мобильной связи.