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Общество25 марта 2021 14:37

В Воронеже на шести режимных предприятиях нашли нарушения правил охраны труда

Сотрудники прокуратуры возбудили семь административных дел
Юрий КОЗЛОВ
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Работники прокуратуры провели проверку на предприятиях АО «Электросигнал», АО «РИФ», ООО «Стимул», ООО НПП «Экар», АО НКТБ «Феррит», АО «ВЗПП-Микрон». И обнаружили массу нарушений законов по охране труда.

В частности, к работе допускали сотрудников без проведения инструктажей, без специальной защитной одежды, не проводили регулярные испытания электрического оборудования, людей не обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Кроме того, выявили нарушения при выполнении электросварочных и газосварочных работ.

Возбуждено семь административных дел по ч.ч. 1,4 ст. 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации». Руководителям предприятий внесли представления об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.