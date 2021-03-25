В Воронеже пенсионер взял под диктовку мошенника кредит в 234 тыс рублей и перевел его аферисту

За сутки дистанционные мошенники обманули 12 жителей Воронежской области в общей сложности на 800 тыс рублей.

На старую байку «звонок из службы безопасности банка» попался 72-летний воронежец.

Аферист действовал по раскрученной схеме: позвонил пенсионеру, представился специалистом банковской организации и напугал его, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. А для пресечения несанкционированных действий потерпевшему мужчине нужно взять кредит самому и перевести полученные деньги на расчетный счет. Пенсионер скачал приложение, указанное лже-сотрудником банка, следуя его инструкциям, получил кредит на сумму 234 тысячи рублей, после чего перевел зачисленные деньги на номер телефона, указанный аферистом. Для возврата средств мошенник пообещал потерпевшему встретиться с ним в ближайшие дни, естественно, после перечисления денег он больше не звонил.

Будьте бдительны, помните, что в подобных случаях банковские сотрудники вызывают полицию, а не звонят вкладчикам.