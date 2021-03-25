Жительница Воронежской области насушила более 4 кило конопли, чтобы кормить коров

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В Новохоперском районе у пенсионерки обнаружили крупную партию марихуаны. В сарае у 71-летней жительницы Елань-Колено нашли сухие веники травы. Экспертиза показала, что изъятые растения являются коноплей, всего "веники" потянули на 4,7 кг.

Бабушка объяснила полицейским, что использовала траву для подкормки молодняка крупного рогатого скота, она, по ее словам, способствует улучшению пищеварения у животных, а также их росту. Пенсионерка показала место, где в конце августа прошлого года собрала коноплю.

Теперь пенсионерке придется ответить за незаконное хранение наркотических средств.