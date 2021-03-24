В Воронеже девушка «повелась» на объявление о дешевой норковой шубе и потеряла 11 тысяч рублей

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное 5 января. Его жертвой стала 33-летняя жительница Воронежа. В тот день она увидела на сайте «Авито» объявление о продаже норковой шубы. Позвонила продавцу, а потом перечислила предоплату – 11 тысяч рублей. Шубу ей так и не доставили, а телефон продавца «замолчал».

Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 21-летнюю жительницу Волгограда. Юная аферистка попалась в Краснодаре – очевидно, она вела весьма бурный образ жизни.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистке грозит штраф до 300 тысяч лет, либо лишение свободы до четырех лет, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям области не переводить деньги на незнакомые счета в качестве предоплаты даже за самый привлекательный по цене товар.